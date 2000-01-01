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Gazze / Hindistan kotamız dolmuştur. Bugünden itibaren Gazze şartlı gelecek KURBAN hisselerinizi Mısır’da kesip konserve et olarak Gazze halkına ulaştıracağız. Gazze Hisse Bedeli; 10.000 TL

Online Bağış

  • Vacib Kurban
  • Gazze Acil Yardım
  • Adak-Akika-Şükür
  • Yetim
  • Genel
  • Acil
  • Su Kuyusu
Kurban 1. Bölge-4500 TL
Derneğimize emanet ettiğiniz Vacip kurbanlarınızı Afrika ve Asya bölgelerinde yaşayan insanlara ulaştırıyoruz. 15 yılın vermiş olduğu güvenle bu yılda mazlum coğrafyalarda yaşayan kardeşlerimize destek oluyoruz.
Gazze Kurban
İsrail'in soykırım gerçekleştirdiği Gazze'de milyonlarca insan açlık ve kıtlıkla mücadele ediyor. Bölgede kurban kesiminin mümkün olmaması sebebiyle Gazze için kurbanları Mısır'da keserek konserve haline getiriyoruz. Gerekli süreçlerin ardından kurban etlerini Gazze'ye ulaştırıp dağıtımını gerçekleştireceğiz.
Kurban 2. Bölge-8000 TL
Derneğimize emanet ettiğiniz Vacip kurbanlarınızı başta Gazze olmak üzere Avrupa ve Asya bölgelerinde yaşayan insanlara ulaştırıyoruz. 15 yılın vermiş olduğu güvenle bu yılda mazlum coğrafyalarda yaşayan kardeşlerimize destek oluyoruz.
Kurban 3. Bölge-15000 TL
Derneğimize emanet ettiğiniz Vacip kurbanlarınızı Türkiye başta olmak üzere Bulgaristan, İspanya, Suriye ve Filistin Kudüs bölgelerinde yaşayan insanlara ulaştırıyoruz. 15 yılın vermiş olduğu güvenle bu yılda mazlum coğrafyalarda yaşayan kardeşlerimize destek oluyoruz.
Bayramlık
Bayram sevincini yaşayacak olan çocukları unutmayacak olan ekiplerimiz çalışma yaptığımız bölgelerde binlerce çocuğa desteklerinizle bayramlık kıyafet ve ayakkabı dağıtımları gerçekleştirecek.
Gazze Çadır
İsrail’in saldırıları nedeniyle yerle bir olan Gazze’ye desteklerimizi sürdürüyoruz. Barınma problemi yaşayan Gazze halkı için çadır kent inşa ediyoruz. Han Yunus’ta bin ailenin barınacağı çadır kenti bağışçılarımızın destekleriyle kurmak için çalışmalarımıza başladık.
Gazze Ekmek Dağıtımı
Gazze halkına desteklerinizle yardım ulaştırmayı sürdürüyoruz. İşletmesini üstlendiğimiz fırın ile günde 3 bin aileye 23’er adet ekmek dağıtıyoruz.
Gazze'ye Çadır Okul
Yüzlerce okulun yıkıldığı Gazze'de çocukların eğitim hayatlarını sürdürmesi için çadır okullar kuruyoruz. Siz de desteklerinizle Gazze'nin geleceğine katkıda bulunabilirsiniz.
Gazze Acil Yardım
Filistin'e Acil Yardım İsrail güçlerinin, Gazze'ye yönelik başlattığı orantısız saldırılar nedeniyle binlerce sivil acil yardım bekliyor. Desteklerinizle kardeş Filistin halkına yardım ulaştırıyor, yaraları hep birlikte sarıyoruz.
Un Yardımı
Kıtlık ve açlık yaşanan Gazze’de acil yardım çalışmalarımız devam ediyor. Desteklerinizle evlerini terk eden Filistinli ailelere 25 kg. un dağıtımı gerçekleştiriyoruz.
Su Tankeri
İsrail'in alt yapı ve su sistemlerini yok ettiği Gazze'de halk acil olarak temiz suya ihtiyaç duyuyor. Desteklerinizle bölgede tankerlerle içilebilir temiz su dağıtımları gerçekleştiriyoruz.
Battaniye
Kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte evlerinden edilmiş 1,5 milyon Gazzeli kışlık yardıma ihtiyaç duyuyor. Bölgede desteklerinizle battaniye dağıtımları gerçekleştiriyoruz.
Gıda Kumanyası
İsrail'in katliamlar gerçekleştirdiği Gazze'de desteklerinizle gıda kumanyaları dağıtıyoruz.
Hijyen Paketi
İsrail'in altyapı sistemlerine zarar verdiği su ve elektriğin kesildiği Gazze'de hijyen paketi dağıtıyoruz.
Sıcak Yemek
Evlerinden edilmiş binlerce Gazzeliye desteklerinizle düzenli olarak sıcak yemek dağıtımı gerçekleştiriyoruz.Bir Kişilik Yemek Bedeli; 200 TL
Sıcak Yemek (1000 Kişilik)
İsrail'in katliamlar gerçekleştirdiği Gazze'de desteklerinizle bin kişiye toplu yemek veriyoruz. Bin Kişilik Yemek Bedeli; 200 bin TL
Suriye Kurban
Özgürleşen Suriye topraklarına adak, akika ve şükür kurbanlarınızı ulaştırıyoruz. Şam, Halep ve İdlib’de kestiğimiz kurbanları ihtiyaç sahibi kardeşlerimize ulaştırıyoruz.
Adak Kurbanı
Adak vekaletlerinizin kesimlerini gerçekleştirerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz.
Akika Kurbanı
Yeni doğan çocuklarınız için şükür amacıyla akika kurbanı bağışı gerçekleştirebilirsiniz.
Şükür Kurbanı
Elde ettiğiniz nimet için adadığınız şükür kurbanlarınızı yoksullara ulaştırıyoruz.
Adak-Akika-Şükür Kurbanı (Yurtiçi)
Türkiye’de yaşayan ihtiyaç sahibi yurttaşlarımıza kurban bağışlarınızı ulaştırıyoruz.
Yetim Sponsorluğu (1 Ay)
Yetim sponsorluğu ile dünyanın her köşesinde binlerce yetimin düzenli bakımını üstleniyoruz.
Yetim Destekleme (Serbest)
Bakımını üstlendiğimiz yetimler için yapılan projelerimize destek olabilirsiniz.
Yetim Eğitim Destekleme
Yetim yavrularımıza daha iyi bir eğitim sunarak onları yarınlara hazırlıyoruz. Çocuklarımızın düzenli eğitim masraflarını karşılanmasına katkı sağlayabilirsiniz.
Yetim Giyindirme
Dünyanın dört bir tarafında bakımlarını üstlendiğimiz binlerce yetime sadece bayramlarda değil düzenli olarak kıyafet ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Sizde bir yetimin mutluluğuna katkıda bulunmak için destekte bulunabilirsiniz.
Yetim Sponsorluğu (1 Yıl)
Yetimlerin bir yıl boyunca eğitim, sağlık, gıda ve barınma ihtiyaçlarını karşılıyoruz.
Yetimhane Yardımı
Savaş, açlık, doğal afetler v.s. sebeplerden ötürü ailelerini kaybetmiş ve tamamen savunmasız durumda olan yetim yavrularımızı koruma altına alabilmek için desteğinize ihtiyacımız var.
Kış Yardımları
Kış çalışmalarını bu yıl sizlerin destekleriyle başta ülkemiz olmak üzere 9 ülkede ve onlarca bölgede gerçekleştiriyoruz. Yardım çalışmalarımız kapsamında ihtiyaç sahiplerine bot, mont, battaniye, yakacak ve soba dağıtımları gerçekleştireceğiz.
Burkina Faso Dokuma Tezgahı
Burkina Faso’nun Afrika’nın pamuk tarlası olduğunu biliyor muydunuz? Kıtanın ve ötesinin pamuk ihtiyacını karşılayan ülkelerden biri olan Burkina Faso. Dahası, bu beyaz altını maharetli ellerinin arasında ürünlere dönüştürüyor. Peki bu yetenekli eller neden kendilerine kalıcı bir gelir kapısı oluşturmasın?
Türkiye Eğitim Çalışmaları
Yurtiçi eğitim yardımlarımız kapsamında, desteklerinizle öğrenci kardeşlerimize okul çantası, eğitim araç gereçleri ve kırtasiye seti ulaştırıyoruz. Sizde yapacağınız yardımlarla bir çocuğumuzun eğitim hayatına katkıda bulunabilirsiniz.
Dini Bilgiler Eğitim Seti
Sadakataşı Derneği olarak üzerimize düşeni yaptık ve kardeşlerimizin dini bilgiye doğru bir şekilde ulaşabilmesi için “HER DİLE DİNİ EĞİTİM SETİ” projesini hayata geçirdik.
Düğün, Mevlit Yemek İkramı
Koronavirüs nedeniyle iptal ettiğiniz düğün, nişan ve mevlit merasimi ikramlarınızı kardeşlerinizle paylaşarak mutluluğunuzu çoğaltabilirsiniz.
Gelir Temini
Proje genel fonuna dilediğiniz miktarda bağış yapabilirsiniz.
Gıda Kumanyası
Bütün dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını ülkemizi de olumsuz etkiliyor. Bu ortamı mecbur olmadıkça evden çıkmayarak ve genel temizliğe dikkat ederek aşabiliriz.
Genel Bağış
Bağışlarınızı din, dil, ırk ayrımı yapmaksızın 5 kıtada 136 ülke ve bölgede ihtiyaç sahiplerine ulaşıyoruz.
Katarakt Ameliyatı
Bağışlarınız ile yapılacak 15 dakikalık bir ameliyatla katarakt hastalarına ışık olabilirsiniz.
Meslek Edindirme Projesi
Yoksulluğun hüküm sürdüğü ve geçim olanaklarının dar olduğu bölgelerdeki kardeşlerimize dikiş, bilgisayar, tarım
Sadaka
Kaza, musibet ve beladan kurtulmak için vereceğiniz sadakaları dünyanın dört bir tarafındaki yoksul ve yardıma muhtaç insanlara ulaştırıyoruz.
Sağlık Yardımları
Savaş ve kriz bölgelerinde yaşanan olaylardan dolayı hasta ve sakat kalan kardeşlerimize ilaç desteği sağlayarak,
Zekat
Zekatlarınızı dünyanın farklı ülkelerindeki mağdur ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırabilirsiniz.
Suriye Acil Yardım
Suriye halkına acil yardım çalışmalarımız kapsamında desteklerinizle un, gıda kolisi, hijyen paketi, çadır, ekmek ve çadır yardımı sağlıyoruz. Siz de yapacağınız bağışlarla kardeş Halep halkına destek olabilirsiniz.
Lübnan Acil Yardım
İsrail’in 7 Ekim sonrasında Gazze ile birlikte saldırılar gerçekleştirdiği Lübnan’da 500’ün üzerinde sivil hayatını kaybetti. Binlerce insanın yaralandığı ülkede 200 binden fazla insan evlerini terk ederek güvenli bölgelere göç etti. Zor durumda olan Lübnan halkına desteklerinizle acil insani yardım ulaştırıyoruz.
Afganistan Acil Yardım
Afganistan’daki istikrarsızlık nedeniyle milyonlarca insan temiz su ve gıdaya ulaşamıyor. Bölgeden gelen haberlere göre Eylül ayı sonunda gıda stoklarının tükenmesi bekleniyor. Ülkede zor şartlar altında yaşanan insanlara desteklerinizle gıda, su ve hijyen malzemeleri ulaştırıyoruz.
Genel Su Kuyusu
Desteklerinizle açmış olduğumuz su kuyuları, zor şartlar altında yaşayan ve temiz içme suyu bulamayan İnsanların en temel ihtiyacını karşılamış oluyor.
Nijer Hisseli Su Kuyusu
Alt yapı sistemlerinin yetersiz olduğu, imkansızlıkların, kuraklığın hüküm sürdüğü topraklarda ve temiz içme suyu bulmakta zorlanan Nijer’de açtığımız hisseli su kuyularıyla birlikte dünyanın en kurak bölgelerinden birisi olan ülkeye içilebilir temiz su ulaştırıyoruz.
Bangladeş
Bangladeş dünyanın en gelişmemiş ülkeler arasında yer alıyor. 180 milyon nüfusa sahip olan ülke ekonomik kaynakların yetersizliği nedeni ile yoksulluk yaşamaktadır. Bir adet Tulumba 650 Euro-Bir adet Şadırvan 1300 Euro
Burkina Faso
Dünyanın en fakir ülkelerinden biri olan Burkina Faso tropik bir iklime sahiptir. Ülkede kurak ve yağmurlu iki mevsim yaşanmakta. Halkın çoğunun yaşadı kırsal kesimde su emini kuyulardan karşılanmaktadır.
Çad
Çad dünyanın en kurak ülkelerinden birisidir. Başkent N’djamena’nın çok sınırlı bir kısmı dışında su şebekesi bulunmamaktadır.
Gana
Batı Afrika’da yer alan Gana’nın güney bölgeleri tropikal iklime sahipken kuzeyi kuraklık sorunuyla boğuşmaktadır.
Kenya
Somali’nin komşusu olan Kenya’da da birkaç yıl arayla kuraklıklar yaşanıyor. Ülkede su şebekelerinin zayıf durumda olmasından dolayı halk su temini konusunda sorun yaşamaktadır.
Nepal
Asya’nın güneyinde yer alan Nepal’de muson iklimi görülmektedir. Yağışların yoğun olduğu ülkede yetersiz alt yapı hizmetleri ve barajların azlığı nedeniyle yeterince su birikimi yapılamamaktadır.
Nijer
Afrika kıtasının batısında yer alan ve dünyanın en fakir ülkelerinden olan Nijer’de çöl iklimi hakimdir. Aşırı sıcakların yaşandığı ülkede susuzluk en büyük problemlerden birisi durumunda.
Somali
İç savaşların ve krizlerin gölgesindeki Somali’de, sağlık ve su gibi problemler yaşanmaktadır.
Tanzanya
Afrika’nın doğusunda bulunan Tanzanya’da altyapı sorunları ve iklim nedeniyle temiz suya ulaşmak oldukça güçtür.
Togo
Batı Afrika’da yer alan Togo’da tropikal ve nemli bir iklim görülmektedir. Gıda ve tıbbi malzemelerle birlikte ülkede ciddi bir şekilde temiz su sorunu yaşanmaktadır.

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