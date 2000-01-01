Online Bağış

Burkina Faso’nun Afrika’nın pamuk tarlası olduğunu biliyor muydunuz? Kıtanın ve ötesinin pamuk ihtiyacını karşılayan ülkelerden biri olan Burkina Faso. Dahası, bu beyaz altını maharetli ellerinin arasında ürünlere dönüştürüyor. Peki bu yetenekli eller neden kendilerine kalıcı bir gelir kapısı oluşturmasın?

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