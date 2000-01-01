Online Bağış

Derneğimize emanet ettiğiniz Vacip kurbanlarınızı Afrika ve Asya bölgelerinde yaşayan insanlara ulaştırıyoruz. 15 yılın vermiş olduğu güvenle bu yılda mazlum coğrafyalarda yaşayan kardeşlerimize destek oluyoruz.
İsrail'in soykırım gerçekleştirdiği Gazze'de milyonlarca insan açlık ve kıtlıkla mücadele ediyor. Bölgede kurban kesiminin mümkün olmaması sebebiyle Gazze için kurbanları Mısır'da keserek konserve haline getiriyoruz. Gerekli süreçlerin ardından kurban etlerini Gazze'ye ulaştırıp dağıtımını gerçekleştireceğiz.
Derneğimize emanet ettiğiniz Vacip kurbanlarınızı başta Gazze olmak üzere Avrupa ve Asya bölgelerinde yaşayan insanlara ulaştırıyoruz. 15 yılın vermiş olduğu güvenle bu yılda mazlum coğrafyalarda yaşayan kardeşlerimize destek oluyoruz.
Derneğimize emanet ettiğiniz Vacip kurbanlarınızı Türkiye başta olmak üzere Bulgaristan, İspanya, Suriye ve Filistin Kudüs bölgelerinde yaşayan insanlara ulaştırıyoruz. 15 yılın vermiş olduğu güvenle bu yılda mazlum coğrafyalarda yaşayan kardeşlerimize destek oluyoruz.
İsrail’in saldırıları nedeniyle yerle bir olan Gazze’ye desteklerimizi sürdürüyoruz. Barınma problemi yaşayan Gazze halkı için çadır kent inşa ediyoruz. Han Yunus’ta bin ailenin barınacağı çadır kenti bağışçılarımızın destekleriyle kurmak için çalışmalarımıza başladık.
Filistin'e Acil Yardım
İsrail güçlerinin, Gazze'ye yönelik başlattığı orantısız saldırılar nedeniyle binlerce sivil acil yardım bekliyor. Desteklerinizle kardeş Filistin halkına yardım ulaştırıyor, yaraları hep birlikte sarıyoruz.
Dünyanın dört bir tarafında bakımlarını üstlendiğimiz binlerce yetime sadece bayramlarda değil düzenli olarak kıyafet ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Sizde bir yetimin mutluluğuna katkıda bulunmak için destekte bulunabilirsiniz.
Kış çalışmalarını bu yıl sizlerin destekleriyle başta ülkemiz olmak üzere 9 ülkede ve onlarca bölgede gerçekleştiriyoruz. Yardım çalışmalarımız kapsamında ihtiyaç sahiplerine bot, mont, battaniye, yakacak ve soba dağıtımları gerçekleştireceğiz.
Burkina Faso’nun Afrika’nın pamuk tarlası olduğunu biliyor muydunuz? Kıtanın ve ötesinin pamuk ihtiyacını karşılayan ülkelerden biri olan Burkina Faso. Dahası, bu beyaz altını maharetli ellerinin arasında ürünlere dönüştürüyor. Peki bu yetenekli eller neden kendilerine kalıcı bir gelir kapısı oluşturmasın?
Yurtiçi eğitim yardımlarımız kapsamında, desteklerinizle öğrenci kardeşlerimize okul çantası, eğitim araç gereçleri ve kırtasiye seti ulaştırıyoruz. Sizde yapacağınız yardımlarla bir çocuğumuzun eğitim hayatına katkıda bulunabilirsiniz.
Suriye halkına acil yardım çalışmalarımız kapsamında desteklerinizle un, gıda kolisi, hijyen paketi, çadır, ekmek ve çadır yardımı sağlıyoruz. Siz de yapacağınız bağışlarla kardeş Halep halkına destek olabilirsiniz.
İsrail’in 7 Ekim sonrasında Gazze ile birlikte saldırılar gerçekleştirdiği Lübnan’da 500’ün üzerinde sivil hayatını kaybetti. Binlerce insanın yaralandığı ülkede 200 binden fazla insan evlerini terk ederek güvenli bölgelere göç etti. Zor durumda olan Lübnan halkına desteklerinizle acil insani yardım ulaştırıyoruz.
Afganistan’daki istikrarsızlık nedeniyle milyonlarca insan temiz su ve gıdaya ulaşamıyor. Bölgeden gelen haberlere göre Eylül ayı sonunda gıda stoklarının tükenmesi bekleniyor. Ülkede zor şartlar altında yaşanan insanlara desteklerinizle gıda, su ve hijyen malzemeleri ulaştırıyoruz.
Alt yapı sistemlerinin yetersiz olduğu, imkansızlıkların, kuraklığın hüküm sürdüğü topraklarda ve temiz içme suyu bulmakta zorlanan Nijer’de açtığımız hisseli su kuyularıyla birlikte dünyanın en kurak bölgelerinden birisi olan ülkeye içilebilir temiz su ulaştırıyoruz.
Bangladeş dünyanın en gelişmemiş ülkeler arasında yer alıyor. 180 milyon nüfusa sahip olan ülke ekonomik kaynakların yetersizliği nedeni ile yoksulluk yaşamaktadır.
Bir adet Tulumba 650 Euro-Bir adet Şadırvan 1300 Euro
Dünyanın en fakir ülkelerinden biri olan Burkina Faso tropik bir iklime sahiptir. Ülkede kurak ve yağmurlu iki mevsim yaşanmakta. Halkın çoğunun yaşadı kırsal kesimde su emini kuyulardan karşılanmaktadır.