Ramazan ayı ile birlikte Dünyanın dört bir tarafında yardımlarımızı ‘‘Dünya Değişsin’’ çağrısıyla gerçekleştiriyoruz. Bu yıl Ramazan yardımları kapsamında 15 bini Türkiye’de olmak üzere 34 ülke de 25 bin aileye Ramazan kumanyası ulaştırarak sofraları bereketlendireceğiz.
Ramazan (Zekat)
Ramazan çalışmalarımız kapsamında yoksul coğrafyalar ile kriz bölgelerinde yaşayan yetim ve ihtiyaç sahibi ailelere öncelik vererek zekât, fidye ve fitre dağıtımları gerçekleştireceğiz. Sizde yapacağınız bağışlarla bir ailenin Ramazan ayı mutluluğuna ortak olabilirsiniz.
Gıda Kumanyası
Ramazan çalışmaları kapsamında faaliyet gerçekleştireceğimiz 34 ülkede desteklerinizle 25 bin aileye içerisinde sıvı yağ, şeker, un, tuz, çay, pirinç, mercimek, konserve gıdalar ve bakliyatlardan oluşan gıda kumanyası dağıtımı gerçekleştiriyoruz. Sizde yapacağınız bağışlarla bir aileye kumanya yardımında bulunabilirsiniz.
Kumanya Bedeli; 300 TL
KUMANYA yaz 2989’a gönder 10 TL destek ol.
İftar
Ramazan çalışmaları gerçekleştirdiğimiz ülkelerdeki insanlarla kardeşlik sofralarında bir araya geliyoruz. Sizde yapacağınız iftariyelik bağışı ihtiyaç sahiplerine yemek ikramında bulunabilirsiniz.
Bir Kişilik İftar Bedeli; 50 TL
İFTAR yaz 2989’a gönder 10 TL destek ol.
Fitre
Ramazan çalışmalarımız kapsamında yoksul coğrafyalar ile kriz bölgelerinde yaşayan yetim ve ihtiyaç sahibi ailelere öncelik vererek zekât, fidye ve fitre dağıtımları gerçekleştireceğiz. Sizde yapacağınız bağışlarla bir ailenin Ramazan ayı mutluluğuna ortak olabilirsiniz.
FİTRE yaz 6140’a gönder 40 TL destek ol.
Fidye
Ramazan çalışmalarımız kapsamında yoksul coğrafyalar ile kriz bölgelerinde yaşayan yetim ve ihtiyaç sahibi ailelere öncelik vererek zekât, fidye ve fitre dağıtımları gerçekleştireceğiz. Sizde yapacağınız bağışlarla bir ailenin Ramazan ayı mutluluğuna ortak olabilirsiniz.
Ramazan Bayramlık
Bayramın sevincini en çok yaşayacaklar olan çocukları da unutmayacak olan derneğimiz, yardım faaliyetlerinin yapılacağı bölgelerde ekiplerimiz aracılığıyla çocuklara bayramlık kıyafetler ve oyuncaklar hediye edilecek.
Bayramlık Bedeli; 450 TL
BAYRAMLIK yaz 2989’a gönder 10 TL destek ol.
Market Kartı
Ramazan ayı yardımlarını bu yıl yurtiçinde 56 ilde gerçekleştiriyoruz. İhtiyaç sahibi ailelere ve maddi gelir seviyesinde daralma yaşayanlara desteklerinizle 300 TL değerinde market kartı dağıtımları gerçekleştiriyoruz.
Kart Bedeli; 300 TL
RAMAZAN yaz 2989’a gönder 10 TL destek ol.
Askıda Ekmek (Pide)
Gün dayanışma ve yardımlaşma günüdür. Geleneklerimiz ve geçmişimizden aldığımız güçle ekmeğimizi paylaşıyoruz. Ramazan ayında desteklerinizle ihtiyaç sahiplerine milyonlarca pide ulaştırıyoruz.
ASKIDAEKMEK yazıp 2989’a SMS göndererek 10 TL destekte bulunabilirsiniz.
Mecid-i Aksa İftarları
Her yıl geleneksel olarak Filistin'de yaşayan kardeşlerimizle Mescid-i Aksa avlusunda bir araya geliyoruz. 11. yılında bu sene de Mescid-i Aksa'da kurduğumuz softalarda kardeşlerimizle bir lokmayı bölüşüyoruz. Sizde yapacağınız bağışlarla Filistinli kardeşlerimize destek olabilirsiniz.
İftar Bedeli; 150 TL
Ukrayna Acil Yardım
Ukrayna’da yaşanan savaş nedeniyle 1 milyon civarında insan komşu ülkeler Polonya, Moldova, Macaristan ve Romanya’ya sığındı. Mağdur durumda olan insanların ihtiyaçları doğrultusunda bölgede bulunan ekiplerimiz tarafından acil yardım ulaştırıyoruz. Sizde yapacağınız bağışlarla Ukraynalı mültecilere destek olabilirsiniz.
Filistin'e Acil Yardım
‘‘Filistin’e Acil Yardım’’
Filistin’de yaşanan saldırılardan zarar gören ailelere ‘‘Filistin’e Acil Yardım’’ çağrısıyla destek ulaştırmaya başladık. Bölgede ilk olarak saldırılardan zarar gören ailelere zekât ve sıcak yemek dağıtımı gerçekleştirdik
Filistin’de yaşanan saldırılardan zarar gören ailelere ‘‘Filistin’e Acil Yardım’’ çağrısıyla destek ulaştırmaya başladık. Bölgede ilk olarak saldırılardan zarar gören ailelere zekât ve sıcak yemek dağıtımı gerçekleştirdik.
Yardım faaliyetleri
Filistin yardım çalışmalarının ilk etabında saldırılardan etkilenen ailelere nakdi destek ve sıcak yemek dağıtımı gerçekleştirdik. Önümüzde ki süreçte Gazze ve Kudüs’te gıda kumanyası, hijyen kolisi, yetim ve şehit ailelerine nakdi destek, kira yardımı, ev tadilatı, hastane ve okullara yakıt tedariki sağlayacağız.
Filistin’de genel durum
İsrail’in Kudüs ve Gazze şeridine yönelik başlattığı saldırılar sonrası 200’ün üzerinde kişi hayatını kaybederken, bin 300’den fazla kişi yaralandı. Yaşanan saldırılar sonrası Gazze’de yüzlerce bina yıkılarak kullanılamaz hale geldi. Gazze şeridinde İsrail tarafından su ve elektrik şebekeleri bilinçli olarak kullanılamaz hale getirildi. Bölge acil olarak insani yardıma ihtiyacı bulunuyor.
Kudüs’te işgalci İsrail güçleri tarafından yüzlerce kişi tutuklanarak ceza evine konuldu. Gazze’de yaşanan bombardımanlarla bilinçli olarak altyapı tesisleri, tarım alanları, medya kuruluşları ve merkez bankası hedef alınarak ekonomiye darbe vuruldu.
Bölgeye insani yardımlar devam edecek
Genel Başkanımız Kemal Özdal yapmış olduğu açıklamada; ‘‘İşgalci İsrail’in Kudüs ve Gazze’de başlattığı saldırılar sonrası yüzlerce kardeşimiz hayatını kaybederken, binlercesi yaralandı. Biz de dernek olarak zor durumda olan Filistin halkı ‘‘Filistin’e Acil Yardım’’ çağrısıyla yardım kampanyası başlattık. Bölgede, ekibimiz tarafından sıcak yemek ve nakdi yardım dağıtımları gerçekleştirildi. Önümüzdeki günlerde bölgeye sağlık, gıda, maddi ve barınma gibi birçok alanda 1 milyon TL’lik yardım ulaştıracağız. Kardeş Filistin halkının yaralarını sarmak için dernek olarak var gücümüzle çalışacağız’’ ifadelerini kullandı.
Destek olmak için;
Başlatmış olduğumuz Filistin acil yardımlarına destek olmak için FİLİSTİN yazıp 2989’a sms göndererek 10 TL’lik katkıda bulunabilirsiniz. Derneğimizin www.sadakatasi.org.tr sitesinden online bağış yapabilir ve 0216 614 04 61 numaralı irtibat telefonundan yetkililerle irtibata geçebilirsiniz.
İdlib Acil Yardım
Yoğun bombardıman altına olan ve çetin kış koşullarının yaşandığı İdlib’de 100 binden fazla insan sınırımıza göç etti. En temel gereksinimlerden yoksul İdlib halkı yardımını bekliyor.
Bölge için başlatmış olduğumuz acil yardım çalışmaları kapsamında;
-gıda kumanyası
-hijyen kolisi
-yakacak ve soba
-kışlık kıyafet
Öncelikli yardım malzemeleri olarak belirledik.
SURİYE yaz 2989’a gönder 5 TL destekte bulun.
SURİYE yaz 6780’e gönder 10 TL destekte bulun.
Suriye Acil Yardım
Son 30 yılın en soğuk kış aylarını geçiren Suriye’nin kuzey bölgelerinde yaşayan mülteciler için hayat şartları gittikçe ağırlaşmış durumda.
Lübnan Acil Yardım
Tarihinin en büyük ekonomik krizini yaşayan Lübnan'ın yaralarını paylaşarak iyileştirelim.
Afganistan Acil Yardım
Afganistan’daki istikrarsızlık nedeniyle milyonlarca insan temiz su ve gıdaya ulaşamıyor. Bölgeden gelen haberlere göre Eylül ayı sonunda gıda stoklarının tükenmesi bekleniyor. Ülkede zor şartlar altında yaşanan insanlara desteklerinizle gıda, su ve hijyen malzemeleri ulaştırıyoruz.
Yemen
‘‘Yemen Can Derdinde İyilik Bizim Elimizde’’
Dünya üzerindeki en büyük insanlık dramının yaşandığı Yemen’de, 24 milyon insan yardıma ve korunmaya muhtaç durumda hayatını sürdürüyor.
Bangladeş (Arakanlı Mülteci Kampları)
Bangladeş'teki Arakanlı mülteci kamplarında çıkan yangında, zarar gören ailelerin yaralarını birlikte saralım.
Gıda Kumanyası
Koronavirüs nedeniyle maddi gelir seviyesinde daralma yaşayan, yaşlı ve hasta ihtiyaç sahibi 50 bin aileye desteklerinizle gıda kumanyası dağıtımı gerçekleştiriyoruz.
Kış Yardımları
‘‘İyilik Isıtırsa Kış Üşütmez’’
Kış aylarının gelmesiyle birlikte başta Türkiye olmak üzere dünyanın dört bir tarafında gerçekleştireceğimiz yardım çalışmalarına ‘‘İyilik Isıtırsa Kış Üşütmez’’ çağrısıyla başladık.
Soğuk kış aylarının kendisini hissettirmesi ile birlikte başta ülkemiz olmak üzere Suriye, Filistin, Lübnan, Orta Asya ve Balkanları da kapsayan kış çalışmalarımıza ‘‘İyilik Isıtırsa Kış Üşütmez’’ çağrısıyla gerçekleştiriyoruz.
İslam coğrafyalarında yaşanan krizlerin devam etmesi ile birlikte soğuk havaların gelmesi, bu bölgelerde hayata tutunmaya çalışan insanların çok zor koşullar altında yaşamasına neden oluyor. Son yıllarda komşu bölgelerde yaşanan savaşlar ve işgaller neticesinde milyonlarca insan göç etti. Yüz binlerce kişi hayatını kaybetti. Suriye ve Lübnan’da mülteci kamplarında yaşayan ihtiyaç sahipleri kış aylarını derme çatma çadır ve ısıtıcılardan yoksun bir şekilde geçirmekte.
Ülkemizde ve yardıma muhtaç coğrafyalarda kış kampanyası kapsamında çalışmalarımızı yürütüyoruz. Yardım çalışmaları kapsamında çetin kış koşulları altında yaşayan kardeşlerimizin kışlık ihtiyaçlarını bu yıl da desteklerinizle karşlıyoruz.
Başlattığımız kış yardımları kampanyası kapsamında belirlediğimiz acil ihtiyaç malzemeleri;
-Battaniye: 100 TL
-Bot: 100 TL
-Mont: 180 TL
-Gıda Kolisi 200 TL
-Atkı, bere ve eldiven: 70 TL
-Yakacak 1 ton: 1.200 TL
-Soba: 250 TL
Destek olmak için;
Başlatmış olduğumuz kış yardımları kampanyasına destek olmak için banka hesap numaralarına, www.sadakatasi.org.tr web adresinden ulaşabilirsiniz. Ayrıca KIŞ yazıp 2989'a SMS göndererek 10 TL destekte bulunabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için 0216 614 04 61 numaralı telefonu arayarak dernek yetkililerimizle görüşebilirsiniz.
Türkiye Eğitim Çalışmaları
Yurtiçi eğitim yardımlarımız kapsamında, desteklerinizle öğrenci kardeşlerimize okul çantası, eğitim araç gereçleri ve kırtasiye seti ulaştırıyoruz.
Genel Bağış
Bağışlarınızı din, dil, ırk ayrımı yapmaksızın 5 kıtada 136 ülke ve bölgede ihtiyaç sahiplerine ulaşıyoruz.
Zekat
Zekatlarınızı dünyanın farklı ülkelerindeki mağdur ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırabilirsiniz.
Sağlık Yardımı
Savaş ve kriz bölgelerinde yaşanan olaylardan dolayı hasta ve sakat kalan kardeşlerimize ilaç desteği sağlayarak, tedavi ve ameliyatlarını gerçekleştiriyoruz.
Yemek Dağıtımı
Koronavirüs nedeniyle iptal ettiğiniz düğün, nişan ve mevlit merasimi ikramlarınızı kardeşlerinizle paylaşarak mutluluğunuzu çoğaltabilirsiniz.
Bir kişilik yemek bedeli; 50 TL
Katarakt Ameliyatı
Bağışlarınız ile yapılacak 15 dakikalık bir ameliyatla katarakt hastalarına ışık olabilirsiniz.
Katarakt (Serbest)
Bağışlarınız ile yapacağımız katarakt ameliyatlarına destek olarak onların gören gözleri olabilirsiniz.
Eğitim Yardımı
Yoksul ve geri kalmış ülkelerde yaşayan çocuklarımızı yarınlara hazırlamak için eğitim desteği sağlıyoruz.
Dini Bilgiler Eğitim Seti
Dinimizi ve kutsal kitabımızı dillerine çeviremedikleri için okuyamayan kardeşlerimizin yerel dillerinde Kur’an-ı Kerim ve dini bilgilerin yer aldığı kitaplar hazırlıyoruz.
Adak Kurbanı
Adak vekaletlerinizin kesimlerini gerçekleştirerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz.
Şükür Kurbanı
Elde ettiğiniz nimet için adadığınız şükür kurbanlarınızı yoksullara ulaştırıyoruz.
Akika Kurbanı
Yeni doğan çocuklarınız için şükür amacıyla akika kurbanı bağışı gerçekleştirebilirsiniz.
Adak-Akika-Şükür Kurbanı (Yurtiçi)
Türkiye’de yaşayan ihtiyaç sahibi yurttaşlarımıza kurban bağışlarınızı ulaştırıyoruz.
Gazze Anaokulu
Abluka altında temel haklarından mahrum olan Gazzeli çocukların eğitim probleminin giderilmesi için Hanım kollarımızın öncülüğünde bölgede Sultan Abdülhamit Han Anaokulu inşa ediyoruz.
Camii ve Mescitler
Mazlum İslam coğrafyalarında Müslümanların ibadetlerini rahat bir şekilde yapabilmesi için camii yapımında bağışlarınıza ihtiyaçları var.
Medrese
Dünya üzerinde yeterli eğitim imkânı bulunmayan ülkelerde, çocuklar için yapılan eğitim merkezlerinin inşasında bağışlarınıza ihtiyaçları var
Yetimhane
Savaş, açlık, doğal afetler v.s. sebeplerden ötürü ailelerini kaybetmiş ve tamamen savunmasız durumda olan yetim yavrularımızı koruma altına alabilmek için desteğinize ihtiyacımız var.
Hastane ve Sağlık Merkezleri
Geri kalmış coğrafyalarda çok küçük hastalıklar bile salgınlara ve toplu ölümlere sebep oluyor. Desteklerinizle inşa ettiğimiz hastanelerle kardeşlerimizi hayata tutunduruyoruz.
Okul ve Öğrenci Yurdu
Geri kalmış bölgelerde açmış olduğumuz okul ve yurtlarla çocuklarımıza eğitim ve barınma hizmeti veriyoruz. Sizde projelerimize bir tuğla koyarak destek olabilirsiniz.
Külliye
Yetimlerin, mazlumların ve ihtiyaç sahiplerinin, eğitim, İbadet, sağlık ve diğer tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri yaşam alanlarının yer aldığı mekanların inşası için bağışlarınıza ihtiyaçları var.
Su Kuyusu (Genel)
Yetersiz alt yapı hizmetleri, kuraklık, düzensiz yağışlar, kirli ve durağan sular gibi nedenlerden kaynaklanan hastalıklardan dolayı her yıl milyonlarca insan hayatını kaybediyor
Nijer
Afrika kıtasının batısında yer alan ve dünyanın en fakir ülkelerinden olan Nijer’de çöl iklimi hakimdir.
Tanzanya
Afrika’nın doğusunda bulunan Tanzanya’da alt yapı ve ekonomik şartlar temiz suya ulaşmayı zorlaştırmaktadır. Bazı bölgelerinde hiç temiz veya arıtılmış suyun bulunmadığı ülkede insanlar kilometrelerce yürüyerek suya ulaşabilmektedir. Tarım için uygun iklime sahip olan ülkede su kaynaklarının yetersizliğinden dolayı kuyular hayati öneme sahip durumda.
Kenya
Somali’nin komşusu olan Kenya’da da birkaç yıl arayla kuraklıklar yaşanmakta. Birçok çocuk su yetersizliğinden hayata gözlerini yummaktadır. Su şebekeleri ülkede zayıf durumda olmasından dolayı halk su temini konusunda sorun yaşamaktadır. Temel ekonomik uğraş olan tarım ve hayvancılık düzensiz yağışlar ve kuraklık nedeniyle darbe almakta. Kenya’da açtığımız kuyular özellikle kuraklık zamanlarında insan hayatı kurtarmaktadır.
Çad
Çad dünyanın en kurak ülkelerinden birisidir. Başkent N’djamena’nın çok sınırlı bir kısmı dışında su şebekesi bulunmamaktadır. Birçok köy su ihtiyacını çevre bölgelerden hayvanlarla taşıyarak karşılamaktadır. Ülkenin kuzeyi özellikle yaz aylarında yaşadığı kuraklık sebebiyle su temininde sorun yaşamaktadır. Bölgede açılan su kuyuları ile birlikte insanların gündelik yaşamını idame ettirmesi için gerekli olan su ve karşılanmaktadır.
Somali
İç savaşların ve krizlerin gölgesindeki Somali’de, sağlık ve su gibi problemler yaşanmaktadır.
Burkina Faso
Dünyanın en fakir ülkelerinden biri olan Burkina Faso tropik bir iklime sahiptir. Ülkede kurak ve yağmurlu iki mevsim yaşanmakta. Halkın çoğunun yaşadı kırsal kesimde su emini kuyulardan karşılanmaktadır. Ekonomik şartların zayıf olması sebebiyle su kuyusu açılamamakta ve açılabilecek olan kuyular da zor şartlarda açılmaktadır. Ülkedeki insanların içtikleri su, çeşitli hastalıklara yol açan bir vahadan sağlanmakta ve bazen suya ulaşmak için kilometrelerce yol gitmek gerekmektedir.
Bangladeş
Bangladeş dünyanın en gelişmemiş ülkeler arasında yer alıyor. 180 milyon nüfusa sahip olan ülke ekonomik kaynakların yetersizliği nedeni ile yoksulluk yaşamaktadır. Özellikle Arakanlı Mültecilerin yaşadığı kamplarda şartlar daha da ağır bir şekilde göze çarpmaktadır. Yer üstü sularının kirli olmasından dolayı tulumba ve şadırvan mültecilerin her türlü ihtiyaçlarının karşılanması bakımından hayati öneme sahiptir.
Mali
Batı Afrika ülkesi olan Mali’nin, güney bölgelerinde şehirleşme yaygınken kuzeyde sahra çölüyle kaplı olduğundan nüfus daha seyrektir. Sıcak ve kurak bir iklim ülkede hüküm sürmektedir. Haziran-Eylül ayları arasında yağış alan ülke diğer dönemlerde kuraklığın pençesinde boğuşmakta. Temiz suya ulaşımda yaşanan sıkıntılardan dolayı salgın hastalıklar
Nepal
Asya’nın güneyinde yer alan Nepal’de muson iklimi görülmektedir. Yağışların yoğun olduğu ülkede yetersiz alt yapı hizmetleri ve barajların azlığı nedeniyle yeterince su birikimi yapılamamaktadır.
Togo
Batı Afrika’da yer alan Togo’da tropikal ve nemli bir iklim görülmektedir. Gıda ve tıbbi malzemelerle birlikte ülkede ciddi bir şekilde temiz su sorunu yaşanmaktadır.
Benin
Batı Afrika’da yer alan Benin bir körfez ülkesidir. Farklı iklim tiplerinin görüldüğü ülkenin güneyinde tropikal iklim, orta kesimlerinde kurak iklim, kuzey kesimlerinde Atakora iklimi görülmektedir.
Gana
Batı Afrika’da yer alan Gana’nın güney bölgeleri tropikal iklime sahipken kuzeyi kuraklık sorunuyla boğuşmaktadır.
Yetim Sponsorluğu (1 Ay)
Yetim sponsorluğu ile dünyanın her köşesinde binlerce yetimin düzenli bakımını üstleniyoruz.
Yetim Sponsorluğu (1 Yıl)
Yetimlerin bir yıl boyunca eğitim, sağlık, gıda ve barınma ihtiyaçlarını karşılıyoruz.
Yetim Destekleme (Serbest)
Bakımını üstlendiğimiz yetimler için yapılan projelerimize destek olabilirsiniz.
Yetim Giyindirme
Dünyanın dört bir tarafında bakımlarını üstlendiğimiz binlerce yetime sadece bayramlarda değil düzenli olarak kıyafet ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Sizde bir yetimin mutluluğuna katkıda bulunmak için destekte bulunabilirsiniz.
Yetim Eğitim Destekleme
Yetim yavrularımıza daha iyi bir eğitim sunarak onları yarınlara hazırlıyoruz. Çocuklarımızın düzenli eğitim masfraflarını karşılanmasına katkı sağlayabilirsiniz.
Yetimhane Yardımı
Savaş, açlık, doğal afetler v.s. sebeplerden ötürü ailelerini kaybetmiş ve tamamen savunmasız durumda olan yetim yavrularımızı koruma altına alabilmek için desteğinize ihtiyacımız var.
BAĞIŞ SEPETİNİZ
Bağış sepetiniz boş
Online Bağış Destek
Bağış sistemimizde yaşadığınız problemleri aşağıdaki kanallardan bize iletebilirsiniz Telefon: 0216 614 04 61 Mail: sadakatasi@sadakatasi.org.tr