Eğer herhangi bir şirket / tüzel kişilik adına kurumsal bağış yapıyorsanız, (ve kurumun sahibi / resmi temsilcisi iseniz) kurum adını girebilirsiniz.

Buradan yeni bir grup açabilir veya daha önce tanımlanmış bir gruba katılabilirsiniz.

‘‘İyiliğe Hisse’’

13 yılın vermiş olduğu güven ve tecrübe ile bu yılda kurban hisselerinizi başta ülkemiz olmak üzere dünyanın dört bir tarafındaki kardeşlerimize ulaştırıyor, bayram sevinçlerine ortak oluyoruz.

Kurban hisse bedeli; 3.500 TL

Ülkeler; Burkina Faso, Çad, Tanzanya, Somali, Mali, Kenya, Nijer, Moğolistan, Togo, Malavi, Nepal, Benin, Sri Lanka, Myanmar, Bangladeş