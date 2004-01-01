|Bağışçı Bilgileri
|Grup
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Buradan yeni bir grup açabilir veya daha önce tanımlanmış bir gruba katılabilirsiniz.
Grup ismini şu şekilde tamamlayabilirsiniz; ... Okulu / Kursu Öğrencileri ... Gönüllü Grubu ... Sendikası Mensupları ... Apt. / Mah. / İlçesi Sakinleri ... Cami Cemaati ... Firması Çalışanları ... Müdürlüğü / Belediyesi Personelleri ... Kurumu / Şirketi Çalışanları
|Kurum Ünvanı
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Eğer herhangi bir şirket / tüzel kişilik adına kurumsal bağış yapıyorsanız, (ve kurumun sahibi / resmi temsilcisi iseniz) kurum adını girebilirsiniz.
Okullar, sınıflar, kamu kurumu çalışanları vb. gruplar adına yapılan işlemlerde grup bağışı seçeneğini kullanabilirsiniz.
|Ad Soyad
|e-Posta Adresi
|Cep Telefonu
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|Bağış Tutarı
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|Hissedar Bilgileri
|Ad Soyad
|e-Posta Adresi
|Cep Telefonu
|Faaliyet
|Bağış Türü
|Kurban Bölgesi
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Kotası açık bölgeler listelenmektedir; otomatik bırakırsanız, en öncelikli yerde kesim yapılır
|Sepete dilediğiniz kadar kişi için, farklı farklı isim belirterek hisse ekleyebilirsiniz.
‘‘İyiliğe Hisse’’
13 yılın vermiş olduğu güven ve tecrübe ile bu yılda kurban hisselerinizi başta ülkemiz olmak üzere dünyanın dört bir tarafındaki kardeşlerimize ulaştırıyor, bayram sevinçlerine ortak oluyoruz.
Kurban hisse bedeli; 3.500 TL
Ülkeler; Burkina Faso, Çad, Tanzanya, Somali, Mali, Kenya, Nijer, Moğolistan, Togo, Malavi, Nepal, Benin, Sri Lanka, Myanmar, Bangladeş
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