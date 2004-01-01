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Kurban 1. Bölge-3500 TL

Bağış Sepetiniz

Sepetiniz şu anda boş

  • Bir sepette farklı kişi ve amaçlar için bağış yapabilirsiniz
  • Sepetiniz için her ay otomatik tekrarlanma talimatı verebilirsiniz
  • Kayıtlı kullanıcı olarak yaptığınız tüm bağışları takip edebilirsiniz
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